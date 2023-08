Fascicolo sanitario | tutte le novità in arrivo

... che utilizzando interfacce semplificate (concordate con gli operatori sanitari) consentisse di gestire le cartelle cliniche degli utenti, la comunicazione con il FSE (...ELETTRONICO 2023 . Entra finalmente nella fase operativa ilelettronico 2023 , o '2.0'. Così infatti viene denominato dopo quello già messo 'in ...Si ricorda inoltre che sul portale regionale è possibile accedere al proprio, dove è anche possibile, tra l'altro, svolgere operazioni di scelta/revoca in tempo reale. ...

Arriva il nuovo Fascicolo sanitario: cosa cambia e per chi QuiFinanza

L'Unione Valdera offre un servizio itinerante, la "Bottega della Salute", che consente ai cittadini di usufruire di servizi pubblici e digitali come l'attivazione della tessera sanitaria, la consultaz ...Prenotare, spostare, disdire un visita in modalità on line Prenotare un prelievo ematico Attivare la tessera sanitaria Consultare il Fascicolo Sanitario per il ritiro dei referti Cambiare il medic ...