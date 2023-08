Fasano | giornalista trovata morta in casa | aperta inchiesta | un indagato

Leggi su tpi

(Di martedì 8 agosto 2023) Un’è statadalla Procura di Brindisi in relazione alla morte della41enne Patrizia Nettis, originaria di Gioia del Colle,senza vita lo scorso 29 giugno nell’abitazione in cui viveva a, dove lavorava come addetta stampa per la locale amministrazione comunale. Come riporta Brindisireport, un uomo è stato iscritto nel registro degli indagati: l’ipotesi sarebbe di istigazione al suicidio. La famiglia della 41enne, intanto, ha chiesto ufficialmente, che possa esserci la riesumazione della salma per poter eseguire l’autopsia. L’avvocato della famiglia, Giuseppe Castellaneta, spiega all’ANSA che si tratta “di un’iniziativa doverosa per escludere ogni altra ipotesi diversa da quella attualmente presa in considerazione dalla procura. L’attività d’indagine difensiva ...