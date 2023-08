I due bambini sono all'ospedale Mayer di Firenze. Il più piccolo è intubato ma le sue condizioni sono stabili.AGI - Una coppia di turisti francesi, marito e moglie , sono in gravi condizioni dopo essere stati travolti dal rimorchio di un camion lunedì pomeriggio a San Gimignano , in provincia di Siena, mentre ......italiani ed internazionali campioni d'incasso e di ogni genere per soddisfare tutta la. ...CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301) Grease - Brillantina L'intramontabile musical con Johne ...

Famiglia travolta dal tir, marito e moglie in rianimazione LA NAZIONE

I due bambini sono all'ospedale Mayer di Firenze. Il più piccolo è intubato ma le sue condizioni sono stabili.AGI - Una coppia di turisti francesi, marito e moglie, sono in gravi condizioni dopo essere stati travolti dal rimorchio di un camion lunedì pomeriggio a San Gimignano, in provincia di Siena, mentre ...