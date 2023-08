Fair Play | Phoebe Dynevor e Alden Ehrenreich alle prese con passione e tensione nel trailer del film

Leggi su movieplayer

(Di martedì 8 agosto 2023) Il thrillerarriverà nei cinema a settembre e a ottobre su Netflix, come rivela ildel progetto con, il thriller con, dopo lantazione al SundanceFestival arriverà nei cinema a settembre e il 13 ottobre su Netflix, come svela ilufficiale. Il video anticipa gli scontri e lache si formano in una coppia che lavora nel mondo della finanza dopo un'inaspettata promozione che distrugge gli equilibri dei due giovani. I dettagli del...