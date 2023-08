Facebook ha puntato sui contenuti divisivi dal 2017 in poi lo dicono i Facebook Papers

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 8 agosto 2023) Secondo gli studi usciti su Science e Nature – sviluppati in collaborazione con Meta poiché essa ha acconsentito a fornire parte dei dati su cui le indagini si basano – il ruolo die Instagram nell’influenzare le idee politiche fino alla polarizzazione (da un lato o dall’altro) non sarebbe così rilevante. Quanto emerge dall’analisi di un periodo di tre mesi appena precedente le elezioni del 2020, però, va in aperto contrasto rispetto a quanto è stato fatto trapelare da Frances Haugen – la whistleblower che ha fornito al Wall Street Journal una serie di documenti interni che hanno fatto luce su determinate pratiche di Meta -. Quando i documenti sono diventati pubblici tutta una serie di giornali nel mondo hanno evidenziato le storture dei social di Meta rispetto alle quali – fondamentalmente – si è scelto di mettere la polvere sotto il tappeto ...