Fabio Lucioni | «Palermo | garantisco la voglia e la determinazione di sempre»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 agosto 2023) Le parole di, nuovo acquisto del: «Quest’anno dobbiamo pensare al noi e non al singolo» Poco tempo fa ha festeggiato la promozione con il Frosinone. Invece di godersi la Serie A,ha deciso di provare a riconquistarla in una piazza come, che nutre grandi aspettative. Il 36enne difensore ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport. LAVORO – «Hobasato tutto sul lavoro fin dai dieci anni. Tutti cercavano di scartarmi perché non mi ritenevano in grado di poter giocare e forse da lì è scattata questadi dimostrare a me stesso di potercela fare e agli altri che forse si sbagliavano, questae questami devono contraddistinguere fino all’ultimo ...