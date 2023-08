Fabbian come Samardzic! Definite le visite mediche con l’Udinese

(Di martedì 8 agosto 2023)è pronto a dire addio all’Inter dopo l’ottima stagione in prestito in Serie B con la maglia della Reggina. Per lui una nuova esperienza con, già programmate le– Giovannisarà un giocatore del, ormai definito il suo passaggio in bianconero con Lazar Samardzic che di fatto farà il percorso inverso. Proprioil centrocampista serbo, anchesvolgerà le. Già domani il calciatore è atteso a Udine, mentre Samardzicgià noto è atteso domani a Milano, ma effettuerà lesolamente giovedì (saltando dunque l’amichevole con il ...

... 'La scorsa settimana,scritto, raggiunto l'accordo tra Inter e Udinese per il passaggio del serbo ai nerazzurri e dia Udine. L'arrivo di Samardzic era in programma per il fine ...Negli ultimi anni sono arrivati anche Sensi, Candreva, D'Ambrosio, Politano, Gagliardini, per non citare i prodotti del settore giovanileCasadei e. E non è finita. Perché se il mercato ...... mancano solo gli ultimi dettagli dicon i friulani: in settimane le visite mediche Fumata bianca per il passaggio di Lazar Samardzic all'Inter.riportato da Gianluca Di Marzio, la ...

Inter, intoppo per l'arrivo di Samardzic: Fabbian blocca l'affare Fantacalcio ®

Il calciatore nerazzurro rientra come parziale contropartita nella trattativa per il giocatore del club friuliano pronto a sbarcare a Milano ...Gli ultimi dettagli tra i club sono stati limati. All'Udinese andrà il giovane talento Giovanni Fabbian, centrocampista del 2003 reduce da 8 gol in Serie B con la Reggina di Pippo Inzaghi. I costi ...