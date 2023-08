«Fa troppo rumore con il monopattino» | spara e uccide bimba di 9 anni | la follia di un vicino di casa a Chicago

Stando a quanto appreso finora, soprattutto dalle testimonianze degli altri vicini, l'uomo si sarebbe spesso lamentato delprovocato dalla piccola. Uno dei residenti ha riferito di aver visto ......solo scegliere quello più in linea con le proprie esigenze e sperare che il prezzo non sia... Inoltre ogni auricolare ha tre microfoni per la cancellazione attiva del(ANC) , ottima ...... malgrado le voci indichino che il lancio non dovrebbe esseredistante: arriveranno presto, ... Bose QuietComfort Headphones - struttura circumaurale, wireless con riduzione delcolori (in ...

Fate troppo rumore, vicino esce e spara in testa alla bimba di 9 anni ... Fanpage.it

A Chicago una bambina di 8 anni è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco alla testa da un uomo che si era lamentato del rumore che la piccola stava producendo mentre giocava in monopattino. L’uomo, ...È stato il padre della vittima a disarmare l’aggressore, 43 anni, accusato di omicidio. Il quartiere ha allestito un piccolo memoriale davanti a casa della piccola, che adorava andare a scuola ...