F1 | tanti auguri “vecchio” Leone! Nigel Mansell festeggia le nozze di titanio con la vita

Leggi su oasport

(Di martedì 8 agosto 2023) Quest’oggiil suo 70° compleanno. Mica male per uno che ha corso in un’epoca in cui, per dirla con parole sue, “se riuscivi a completare 180 corse ed essere ancora vivo, dovevi darti una pacca sulla spalla e congratularti con te stesso per la bella carriera”. Una riflessione profonda, in quanto arriva da chi ha rischiato la pelle (o la paralisi) ben quattro volte nell’arco della sua attività di pilota. Due prima di arrivare in F1 e altrettante nel Circus. Il raggiungimento di un significativo traguardo anagrafico è coerente con il profilo del britannico, la cui caratteristica principale è sempre stata quella di andare avanti con una determinazione di, talvolta addirittura apparentemente contro logica. Squattrinato ai tempi delle Formule minori, messo in un angolo nella seconda metà della ...