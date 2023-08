Extraprofitti | Tajani | “Pronti a riparare ad errori Bce”

Leggi su notizie

(Di martedì 8 agosto 2023) In merito alla vicenda che riguardano gli(e molto altro ancora) sono arrivate le dichiarazioni da parte di Antonio: il vicepremier ha rilasciato una intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera’ Nelle ultime ore è stato il protagonista di un episodio di cronaca che, però, non lo ha visto coinvolto. A quanto pare, nella giornata di ieri, alcuni delinquenti avrebbero tentato di intrufolarsi nell’abitazione di Antonioper svaligiargli casa. Alcuni ignoti, secondo quanto riportato da media locali, avrebbero tentato di forzare la finestra per potersi recare all’interno della stessa. Senza, però, riuscirci. Nel frattempo sono state avviate le indagini delle forze dell’ordine. Nel frattempo, però, il ministro degli Esteri ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del ‘Corriere della Sera‘ dove ha ...