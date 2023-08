Extraprofitti delle banche | le reazioni dopo il provvedimento del governo | Borsa | bruciati quasi 9 miliardi

Ma non possiamo limitarci a questa considerazione, dobbiamo piuttosto domandarci se sia giusto che il governo Meloni tassi glibanche così come fece il governo Draghi con le ...AGI/Vista - "Mentre nel Movimento cinque Stelle si agitano nel ricordarci il loro fallimentare annuncio al vento, il governo Meloni fa: la tassa suglibanche, lo stop al caro voli e la stretta contro la criminalità organizzata sono una realtà.", le parole di Monteruli di Fratelli d'Italia.La tassa suglibanche annunciata ieri dal governo ha già causato le prime conseguenze. Le banche hanno bruciato 8,96 miliardi di euro in Piazza Affari nella giornata di oggi. Il listino milanese ...

(Adnkronos) – La Borsa di Milano è la peggiore tra le piazze europee e all’indomani del decreto ‘Asset’ varato dal governo che prevede, tra le altre misure, la tassa sugli extraprofitti delle banche, ...passando per opere strategiche come il ponte sullo Stretto o misure fondamentali come la norma di equità sociale che permette il prelievo sugli extraprofitti delle banche per sostenere chi contrae ...