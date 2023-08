Extraprofitti delle banche | Conte prova a intestarsi il risultato Calenda | «Falsano il mercato»

(Di martedì 8 agosto 2023) C’è da aspettare la Gazzetta ufficiale e la conversione in legge del decreto cosiddetto omnibus, ma si possono contare almeno due effetti che la tassa del 40% suglibancari ha comportato. Il primo è il crollo di Piazza Affari, con circa 10 miliardi di euro spazzati via dalla capitalizzazione di Borsa. Il secondo è una strana commistione di rivendicazioni politiche, attacchi tra maggioranza e opposizione in cui sfumano i confini tra sinistra e destra. All’indomani del Consiglio dei ministri del 7 agosto, il dibattito è imperniato sul prelievo a cui andranno incontro gli istituti di credito italiani. È difficile da stimare con precisione, ma lo Stato potrebbe incassare dall’operazione cifre che superano i 2 miliardi di euro. Matteo Salvini assicura che quei fondi saranno impiegati per «sostenere i mutui sulla prima casa e il taglio...

...tarda serata di ieri l'introduzione di una tassa del 40% suglirealizzati dalle banche per l'anno 2023 da utilizzare per aiutare le famiglie al pagamento dei mutui e per il taglio...Arriva qualche dettaglio in più sull'annuncio di una introduzione di una tassa suglibanche italiane , la quale ha fatto sprofondare i titoli quotati a Piazza Affari nella seduta odierna trascinando al ribasso anche le azioni della maggior partebanche ...... quindi all'incontroopposizioni a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio sul salario ... Dal Governo un maldestro tentativo di mettere una toppa, come sulla tassa sugliche il ...

Gli introiti, attesi nell'ordine di almeno 3 miliardi di euro, serviranno per sostenere le famiglie per il pagamento dei mutui per la prima casa e per il taglio delle tasse. Il provvedimento che vale ...Il senso della misura sugli extraprofitti lo ha spiegato Matteo Salvini in conferenza stampa dopo il cdm. La scelta della Bce di alzare i tassi «ha portato ad un innalzamento del costo ...