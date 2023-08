Extraprofitti | banche in caduta a Piazza Affari Bruciati 9 miliardi di euro

(Di martedì 8 agosto 2023) Dalla tassa sugligli analisti stimano oltre 3di gettito. Il Mef precisa, c’è un tetto al prelievo. Forza Italia si smarca: in Parlamento servono modifiche. In corso le ultime verifiche sul testo

Rivendicata da Fratelli d'Italia, definita dal leader della Lega Matteo Salvini 'una norma di equità sociale', la tassa una tantum suglidelle, inserita a sorpresa nel dl omnibus, fa emergere le diverse sensibilità della maggioranza. Con Piazza Affari in rosso, Forza Italia, per voce del capogruppo alla Camera ...approfondimento Tassa sudelle, cos'è la misura approvata dal Cdm La tassa suglibancari Il prelievo sugli, secondo quanto si apprende da fonti di ...>' Sapete perché il governo #Meloni ha approvato la tassa suglidelleLa risposta è molto semplice: la destra ottiene consensi attraverso l'individuazione di un nemico e siccome quello evergreen che inizia per EXTRA e finisce per COMUNITARIO ...

Banche, come funziona la tassa sugli extraprofitti Agenzia ANSA

C’è un tetto massimo dello 0,1% sul prelievo sugli extraprofitti delle banche che salvaguarda il sistema: lo si legge nella nota diffusa dal Mef.Dalla tassa sugli extraprofitti gli analisti stimano oltre 3 miliardi di gettito. Il Mef precisa, c’è un tetto al prelievo. Forza Italia si smarca: in Parlamento servono modifiche. In corso le ultime ...