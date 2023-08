'Dopo un dispiegamento di otto mesi per la missione di polizia aerea rafforzata della Nato in Romania, glituteleranno i cieli sopra Estonia, Lettonia e Lituania nei prossimi ..."Dopo un dispiegamento di otto mesi per la missione di polizia aerea rafforzata della Nato in Romania, glituteleranno i cieli sopra Estonia, Lettonia e Lituania nei prossimi ......l'Egitto si era collocato al primo posto per le autorizzazioni all'export di armamenti, ... oltre a 20 pattugliatori d'altura di Fincantieri, 24 cacciaTyphoon, alcuni velivoli da ...

Eurofighter italiani Typhoon intercettano due caccia russi in Lituania: la missione Nato sul Mar Baltico ilgazzettino.it

Due Eurofighter italiani F-2000 Typhoon dell'Aeronautica Militare, lo scorso 3 agosto, hanno intercettato una coppia di caccia russi (due Sukhoi Su-27) entrati nello spazio aereo lituano ...Eurofighter italiani della Task Force Air 4th Wing Baltic Horse III hanno iniziato la missione di sorveglianza dello spazio aereo del Baltico.