Eurobasket 2025 | qualificazioni | Italia nel gruppo B con Turchia | Ungheria e Islanda

(Di martedì 8 agosto 2023) Le gare si disputeranno lungo tre 'finestre': 19-27 febbraio 2024 (due partite), 18-26 novembre 2024 (due partite) e 17-25 febbraio(due partite) È iniziato idealmente oggi, con il sorteggio dei gironi di qualificazione, l’, il Campionato Europeo che si disputerà tra due anni tra Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga). Gli Azzurri, in seconda fascia nel sorteggio, sono stati inseriti nel girone B con. Le gare di qualificazione si disputeranno lungo tre ‘finestre’: 19-27 febbraio 2024 (due partite), 18-26 novembre 2024 (due partite) e 17-25 febbraio(due partite). Si qualificheranno all’Europeo le prime tre classificate di ogni girone ad eccezione dei gironi che coinvolgono le ...

