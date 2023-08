EuroBasket 2025 | l’Italia nel Girone B per le qualificazioni

(Di martedì 8 agosto 2023) È iniziato idealmente oggi, con il sorteggio dei gironi di qualificazione, l’, il Campionato Europeo che si disputerà tra due anni tra Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga). Gli Azzurri, in seconda fascia nel sorteggio, sono stati inseriti nelB con Turchia, Ungheria e Islanda. Le gare di qualificazione si disputeranno lungo tre ‘finestre’: 19-27 febbraio 2024 (due partite), 18-26 novembre 2024 (due partite) e 17-25 febbraio(due partite). Si qualificheranno all’Europeo le prime tre classificate di ogniad eccezione dei gironi che coinvolgono le squadre ospitanti. Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia sono già sicure del pass e gareggeranno fuori competizione. Nei rispettivi gironi si qualificheranno dunque le prime due squadre ...

La rassegna continentale si disputerà tra Cipro, Finlandia, Polonia e Lettonia ROMA - È iniziato idealmente oggi, con il sorteggio dei gironi di qualificazione, l', il campionato europeo che si disputerà tra due anni tra Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga). Gli Azzurri, in seconda fascia nel sorteggio, sono ...È iniziato idealmente oggi, con il sorteggio dei gironi di qualificazione, l', il Campionato Europeo che si disputerà tra due anni tra Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga). Gli Azzurri, in seconda fascia nel sorteggio, sono ...È iniziato idealmente oggi, con il sorteggio dei gironi di qualificazione, l', il Campionato Europeo che si disputerà tra due anni tra Cipro (Limassol), Finlandia (Tampere), Polonia (Katowice) e Lettonia (Riga). Gli Azzurri, in seconda fascia nel sorteggio, sono ...

Basket, sorteggi qualificazione EuroBasket 2025: Italia nel Gruppo B Tuttosport

Sono stati sorteggiati i gironi delle prossime qualificazioni a Eurobasket 2025. L’Italia è finita nel gruppo B con Turchia, Ungheria e Islanda. Le partite di qualificazione si svolgeranno all’interno ...Tra poco più di due settimane cominceranno i Mondiali (FIBA World Cup) ma in casa degli Azzurri si pensa già anche al prossimo ...