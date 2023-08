“Estranei in galleria” | interrotta la linea AV tra Bologna e Firenze

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo i controlli delle forze dell'ordine, la circolazione sta tornando gradualmente normale Sta gradualmente riprendendo la circolazione sullaad Alta Velocità tra. Il blocco dalle 19 di oggi come informa il sito di Rete Ferroviaria italiana per la “segnalazione della presenza diin”. Le forze dell’ordine hanno svolto “controlli tra le località di Idice e San Pellegrino”. Tutta laha risentito di pesanti ritardi che, come si legge sul sito di Trenitalia, hanno riguardato sia “i treni Intercity che quelli ad Alta Velocità”. Questi ultimi potranno anche subire delle “limitazioni di percorso”. Qui è possibile verificare in tempo reale la situazione dei vari treni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

