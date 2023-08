rappresenta anche attività di responsabilità sociale come azienda che ha un impatto forte nello sviluppo dei territori in cui opera. Lo dimostrano le tante società che ogni anno aderiscono ...dal 19 al 27 febbraio con le gare validele qualificazioni ai campionati europei del 2025. ...(22/10/2023) Gevi Napoli Basket - Happy Casa Brindisi 5IORNATA (29/10/2023) Happy Casa Brindisi -...... un nuovo impegno casalingo che vedrà la squadra biancoblù ospitare la GeVi Napoli Basket (ritorno il 4 febbraio),poi viaggiare in Toscana ad affrontare la neopromossaPistoia (ritorno il ...

“Estra per lo sport: l’energia delle Buone Notizie”, al via la sesta edizione del premio giornalistico Siena News

Tutto pronto per la VI Edizione del Premio Giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie”, che ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli e/o servizi di giornalismo ...La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica il programma del precampionato della stagione sportiva 2023/2024 ...