Equitazione | Europei salto ostacoli 2023 | le Nazioni iscritte nella gara a squadre e le avversarie dell’Italia per il pass olimpico

(Di martedì 8 agosto 2023) Dal 29 agosto al 3 settembre all’Ippodromo di San Siro a Milano si disputeranno glididell’, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio treper lemeglio classificate non ancora qualificate. Sono stati diramati gli elenchi dei partecipanti alla competizione continentale: sono 88 i binomi iscritti, in rappresentanza di 25 Paesi, ma di questi soltanto 16 presentano almeno 3 binomi per partecipare alla competizione a, mentre gli altri 9 saranno rappresentati da uno o due individualisti. Dei 16 Paesi che schierano una squadra, in 14 si presenteranno con 5 atleti, uno dei quali parteciperà come individualista, mentre altri 2 presentano un terzetto. Tra i Paesi iscritti alla ...