La vicenda è stata commentata sul suo profilo social da. Il direttore del Tg di La7 è stato durissimo e non ha risparmiato gli autori del misfatto. Nuovo blitz degli eco - vandali: ...A commentare anche il giornalista: 'In un mondo ideale - scrive sui social - i writer verrebbero obbligati a ripulire tutto. Ma non siamo in un mondo ideale, e forse nessuno li ...Nessuna mezza parola, anzi. Il direttore del Tg di La7ha dato delle 'merde' ai writer che hanno vandalizzato la Galleria nella notte tra lunedì e martedì 8 agosto. 'Ai writers che hanno macchiato coi loro segni e disegni la facciata della ...

Enrico Mentana non si tiene: "Me**e". L'attacco durissimo, con chi ce l'ha Il Tempo

È stato vandalizzato l'arco di ingresso della galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Nella sera di lunedì 7 agosto, tre giovani ...Quando tornerà in onda Belve di Francesca Fagnani Ecco tutti gli ospiti che vedremo su Rai Due dal prossimo settembre!