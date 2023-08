Emilia-Romagna | dopo video social Fontanelice avrà strada provvisoria

(Di martedì 8 agosto 2023) “È un primo, piccolo, risultato. Ma non abbassiamo la guardia”. È soddisfatto ma cauto Stefano Colli, il titolare dell’agriturismo La Taverna a(in provincia di Bologna) che lo scorso 31 luglio aveva denunciato con unappello postato suile condizioni in cui versa laProvinciale 33 “Casolana”, che collega le province di Bologna e Ravenna, in seguito alle frane causate dall’alluvione di maggio. Il piccolo centronouna. La Città metropolitana e il Comune metteranno 100mila euro per realizzare una via temporanea, con fondi che saranno inseriti tra gli interventi urgenti coperti dal commissario Figliuolo.

Questo nel caso dei voli per le isole e nel caso vi siano situazioni emergenziali come l'alluvione in''. "Per permettere l'assunzione di tecnici dall'alta professionalità per il ...Negli Appennini l'Abruzzo è a quota 11, ina 9 e in Toscana a 7. In Valle d'Aosta ciò che resta d'un tempo di neve è espresso da sei strutture: la più alta è ai 2.400 metri di Plan ...Ospite in un centro fisioterapico a Forlì, in, il cantante ha ricevuto una visita: a raggiungerlo, l'amico e cantante Gianni Morandi! 'Sono qui a vivere la mia domenica di ...

Terremoto EMILIA ROMAGNA, scossa di magnitudo 3.1 a Piandelagotti, tutti i dettagli 3bmeteo

Si prospetta difficile, o quanto meno sfidante per produttori ed enologi, la vendemmia ai blocchi di partenza con un atteso calo della raccolta fino a -60%. In vigna si stanno facendo i conti coi dann ...