Elisa Isoardi | “Spenta e smarrita dopo la chiusura de La prova del cuoco” | e a chi le dà della raccomandata per il ritorno su Rai 1 replica così

(Di martedì 8 agosto 2023) Dal 16 settembretornerà su Rai 1 con Linea Verde Life, ma i detrattori hanno avanzato l’ipotesi che questo rientro sul primo canale possa essere il risultatovicinanza al suo ex fidanzato, Matteo Salvini. Per questo motivo, in un’intervista al settimanale Gente, la conduttrice precisa: “Sono ritornata in Rai con il governo precedente, che non mi sembrava di destra. Questo significa che chi mi ha voluta ha creduto in me, nel mio impegno e nel lavoro fatto finora. Ho visto tante Rai, è normale che siaessendo un’azienda pubblica filo-governativa, ma se un’artista rimane nonostante i cambiamenti è un bel segnale di professionalità. Devo anche dire grazie al pubblico, che mi segue, mi vuol bene e mi scalda il cuore”. Per, che nella scorsa stagione è stata al timone di ...

Sembra che dopo un periodo di torpore generale, la carriera di Elisa Isoardi stia riacquistando lentamente quota. La scorsa stagione la conduttrice era tornata in Rai per occuparsi del programma Vorrei dirti, su Rai 2. Quanto alla sua vita privata, è dal 2018, quando è finita con Matteo Salvini, che non ha un compagno.

Elisa Isoardi si prepara al ritorno sulle reti Rai dove dal prossimo 16 novembre sarà alla conduzione della trasmissione Linea Verde Life.