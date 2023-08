(Di martedì 8 agosto 2023) MILANO (ITALPRESS) – Mentre fervono i preparativi per l’Edizione numero 80 di novembre,diè contraddistinta dallasul prezzo dei titoli d’ingresso. Iper l’Esposizione internazionale delle due ruote, che torna nei padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 9 al 12 novembre prossimi, saranno infatti in vendita sul sito ufficiale della manifestazione (www..it) con uno sconto secco di 3 euro fino alle ore 12 di lunedì 18 settembre. Gli appassionati posso quindi già assicurarsi l’ingresso inal prezzo promozionale di 16 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) al posto dei 19 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) della tariffa piena. “Nonostante l’aumento dell’inflazione e l’incremento dei costi – ha commentato il presidente di, Pietro ...

Oltre al ticket shop officiale, sul sito ufficiale dell'evento espositivo sono già disponibili l'elenco degli espositori e tutte le informazioni sull'Edizionedi. Foto: Agenzia Fotogramma .Gli appassionati posso quindi già assicurarsi l'ingresso inal prezzo promozionale di 16 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) al posto dei 19 euro (+ 1,50 euro di spese fisse) della tariffa ...Possibile che ne sapremo di più ad. L'android più piccolo e potente Samsung Galaxy S23 , in offerta oggi da Phoneshock a 619 euro oppure da eBay a 679 euro . 2 condivisioni Condividi ...

Eicma 2023, biglietti in promozione ancora per tutta l'estate Tiscali

MILANO (ITALPRESS) – Mentre fervono i preparativi per l’Edizione numero 80 di novembre, l’estate di Eicma è contraddistinta dalla promozione sul prezzo dei titoli d’ingresso. I biglietti per l’Esposiz ...Terminata il 17 luglio la promozione a 14 euro, la prevendita online dei biglietti per il prossimo EICMA entra ora in una nuova offerta: 16 euro ma solo fino al 18 settembre!