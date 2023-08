Effetto extraprofitti | a Milano crollano i titoli bancari Il Mef | tetto dello 0 | 1% sulla tassa  Mutui | fisco e giovani | che cosa cambia 

(Di martedì 8 agosto 2023)maglia nera in Europa, il Ftse Mib chiude a -2,12%.delle banche dopo lasuglinei bilanci 2022 e 2023. La mossa del governo spazza via dalla capitalizzazione circa 8,75 miliardi

... che prevede l'introduzione di una tassa del 40% suglidelle banche. Il Ftse Mib ... Banca Generali ( - 3,14%), Mediobanca ( - 2,48%) e Banca Sistema ( - 1,55%), secondo cui l'...Più contenute le perdite di Banca Generali ( - 3,14%), Mediobanca ( - 2,48%) e Banca Sistema ( - 1,55%): quest'ultima prevede un"quasi nullo" della tassa. La nuova tassa sugli...E' Milano la maglia nera tra le borse europee nel giorno della tassa suglidelle banche annunciata con il 'decreto asset' dal governo Meloni. L'indice Ftse Mib ... che prevede un"...

Borsa: effetto extraprofitti, Milano la peggiore d'Europa, -2,2% - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

La decisione del governo manda sottosopra la geografia politica: delusi i liberali di destra, contenti sovranisti e opposizioni, populiste e no. Ma gli ...Il Ftse Mib perde il 2,12%, attestandosi a 27.942 punti. Piazza Affari si attesta come maglia nera tra le Borse d'Europa, in seguito al "decreto asset" varato dal governo di Giorgia Meloni, che preved ...