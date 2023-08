“Eccomi | sono cambiata tutta” Lo aveva promesso e l’ha fatto | 93mila euro spesi per rifarsi

(Di martedì 8 agosto 2023) Si chiama Elisa, ha spesoin chirurgia estetica e non riesce a trovare l’amore. La storia di Elisa Selina Albrich sta facendo discutere. La ragazza ha raccontato di avere avuto problemi di autostima e di aver deciso di ricorrere alle operazioni per cambiare il suo aspetto fisico e ritrovare la fiducia in sé stessa. La donna è originaria dell’Australia e ha spiegato che prima era molto magra. Oltre a sottoporsi a numerosi interventi di chirurgia estetica Elisa ha dichiarato di essere stata costretta ad abbuffarsi nei fast food per poter aumentare di peso. Nonostante le operazioni alle natiche e al seno, però, la protagonista di questa storia si lamenta: “È difficile trovare qualcuno che ami questo aspetto folle e possa gestirlo”. Dunque ora il suo aspetto è come lei vorrebbe, ma il problemagli uomini che la ...

Leggi anche › Martina Colombari e il selfie no make up: "io". Ma non tutti i follower apprezzano › Salma Hayek compie 55 anni. Dai selfie "no make up" ai capelli bianchi: i ...E quindiqua. Mi piace la filosofia di questo club. Iouno che vuole sempre vincere. Il Milan è una squadra fortissima. Ringrazio i tifosi e non vedo l'ora di incontrarli a San Siro. ...qua,arrivato dal guru della riabilitazione Fabrizio Borra ', racconta Lorenzo in sedia a rotelle. Un episodio anche divertente, che subito dopo lo vede protagonista di un piccolo ...

Lindsay Lohan mostra il suo corpo: "Eccomi, sono una mamma orgogliosa dopo il parto". L'attrice ha Gazzetta del Sud

Nelle scorse ore Jovanotti ha fatto rientro in Italia da Santo Domingo dopo l’incidente in bicicletta e si è diretto nel centro di Forlì dove proseguirà con la riabilitazione. Sui social il cantante s ...L'annuncio è arrivato dal suo profilo Tiktok: Jovanotti è pronto per la riabilitazione. Dopo l'incidente di qualche settimana fa, il cantante è tornato in Italia e ha già iniziato la fisioterapia. Nel ...