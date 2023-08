È morto a 57 anni Bryan Randall | compagno di Sandra Bullock

Ad annunciare il decesso dell'ex modello e fotografo è stata la stessa famiglia tramite un comunicato in cui è stato svelato che l'uomo, 57, èa causa dell'aggravarsi della malattia , la ...Si apre il sipario. L'attore sta per dire la prima battuta e… bam. Cade per terra. Chi ha ucciso Lo scopriremo in questa terza, attesissima stagione di Only murders in the ..., ...... ex presidente di entrambe le squadre,lo scorso 12 giugno all'età di 86. Palladino prova Gagliardini a centrocampo con l'ex rossonero Pessina , mentre fa partire dalla panchina gli altri ...

Feniglia, ragazzo di 21 anni morto dopo un tuffo in mare LA NAZIONE

Muore annegato mentre cerca di mettere in salvo i due figli, in difficoltà a causa del mare grosso. È accaduto nella tarda mattinata di ieri su un tratto di spiaggia libera a lido ...Lutto per Sandra Bullock. Il compagno dell'attrice americana, Bryan Randall, è morto dopo una segreta battaglia contro la sla. Il fotografo 57enne aveva chiesto riservatezza sul ...