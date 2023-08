È ancora Estate nursina tra prodigi della musica | escursioni notturne e spettacolo

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 8 agosto 2023) Si esibiscono il 9 agosto il violinista Stefano Mhanna, l’11 Paolo Notari e Nino Rota ensembletanti appuntamenti nel ricco cartellone dell’, organizzato dal Comune di Norcia, che offre occasioni di svago e intrattenimento con una proposta varia che spazia tra tanti generi. Martedì 8 agosto in Piazza san Benedetto alle 21.30 è in programma una ‘Serata& latin party’ con balli e una rassegna coreografica delle scuole Bailando casino e Baila. Dai ritmi latini allaclassica, mercoledì 9 agosto, sempre in Piazza san Benedetto alle 21.30, per il concerto che apre la serie di appuntamenti che il progetto Omaggio all’Umbria organizza in Valnerina nel 2023. Protagonista a Norcia sarà il giovane violinistao Stefano Mhanna che si ...