E’ allarme vendemmia | governo in campo contro peronospora ma non basta

(Di martedì 8 agosto 2023)tra i vigneti, perdite raccolti uve dal 20 al 50% fino al 60% La, il killer delle uve, sta aggredendo il vigneto Italia e illancia un segnale ai viticoltori in prossimità della, per salvare il salvabile stanziando un milione di euro. La cifra consente “l’attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle imprese viticole che, a causa dell’andamento stagionale particolarmente umido della primavera 2023, hanno subito danni alle produzioni di uva a causa di attacchi di” riporta il comunicato del Consiglio dei ministri del 7 agosto che llustra la misura predisposta nel dl Asset e investimenti. Il mondo del vino accoglie positivamente questo intervento anche se da più parti si ritiene che si tratta di un primo ...

Vigneto Italia e vendemmie: raccolti in calo in quasi tutta Italia. Torna l'peronospora Dopo anni di vendemmie anticipate, il 2023 ristabilisce l'equilibrio dei tempi ...della. Il calo ...Dopo le piogge abbondanti e una stagione oltremodo piovosa, una nuova scure si abbatte sulla produzione del vino. Secondo l'lanciato da Confcooperative e riportato da Wine News, in Toscana alcune aziende potrebbero aver perso il 70% della produzione. La principale responsabile di questa perdita è la peronospera, un ...Intanto è partito il conto alla rovescia della, in calendario dopo Ferragosto, per le basi spumanti e a seguire la Rebola e anche i rossi precoci. Assistenza tecnica in affanno Sul fronte ...

La peronospora, il killer delle uve, sta aggredendo il vigneto Italia e il governo lancia un segnale ai viticoltori in prossimità della vendemmia, per salvare il salvabile stanziando un milione di eur ...La Puglia «ha subito un calo del 50% nelle produzioni di uve da vino, con picchi ancora più alti, dell'80% - 90%, per i produttori che seguono metodi biologici.