Dum Dum Republic | Finaz e Peppoh star de “La Chitarra e le Stelle” Festival 

(Di martedì 8 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa magia si sprigiona al Dum Dum. Poeti, cantautori, musicisti, sognatori, viaggiatori, tutti insieme in una grande performance collettiva per una notte molto speciale. Le stelle, spazio dell’immaginazione, dimensione del sogno e della fantasia, diventano ispirazione per la “”, il Festival del Dum Dumalla sua terza edizione, atteso con ansia per la notte di San Lorenzo. Un’intera giornata, in una dilatazione spazio-temporale, tra musica e concerti, in programma domani mercoledì 9 agosto 2023, per la notte più speciale dell’anno, illuminata dal chiarore delle stelle, con gli occhi e i telescopi rivolti verso il cielo. E poi una, dieci, cento chitarre pronte a suonare all’unisono, accompagnandosi ai grandi live, che si alterneranno dal tramonto alla notte. Ancora una ...