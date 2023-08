“Dovevamo stare otto ore in un buco nero” | il racconto dell’ultimo sopravvissuto al disastro di Marcinelle 67 anni dopo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) L’appuntamento è alle 11,00 davanti l’ingresso dell’ex miniera del Bois du Cazier di, in Belgio, dove l’agosto del 1956 si consumò una delle più grandi tragedie del secondoguerra. Quella mattina una scintilla provocò un incendio che riempì di fumo tutto l’impianto sotterraneo causando 262 vittime. 136 gli immigrati italiani che morirono intrappolati sterra. Uno di loro si salvò “per fortuna” come lui stesso dice. Urbano Ciacci pochi giorni prima dell’8 agosto 1956 tornò in Italia per sposarsi e così sopravvisse. Quando incontra il Fattoquotidiano.it indossa la tuta blu da minatore e, cinturata al corpo, accesa, la vecchia lampada con la quale scendeva in miniera. “Mi trovo a mio agio più con la tuta da minatore che con il vestito di matrimonio”. Sulla giacca della tuta, appesa come una ...