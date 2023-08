Dopo gli orsi | tocca ai lupi Autorizzato l' abbattimento

(Di martedì 8 agosto 2023) AGI - Il Tar di Trento ha respinto, con tre distinti decreti, le richieste di sospensione cautelare dell'ordinanza didi due esemplari di lupo presentate dai legali delle associazioni animaliste Enpa, Oipa, Leidaa, Lav, Wwf e Leal. Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti aveva emesso le ordinanze di uccisione di duepresenti sul versante trentino dei Monti Lessini, zona abitata da circa una trentina di esemplari. Nel dispositivo del Tar di Trento, presieduto da Fulvio Rocco, si legge che "il prelievo mediante uccisione di soli due individui nell'ambito del branco per certo non compromette la complessiva integrità della specie animale tutelata con riguardo alla sua consistenza numerica non solo nell'intero territorio italiano e del Trentino ma anche nella stessa area geografica della Lessinia". La camera di ...

... che tuttavia negli anni ha cominciato a tessere un buon rapporto conambientalisti, quel ...la politica come consulente per il Commissario straordinario per la ricostruzione in centroitaliail ...altre manovre " dice l'agenzia " il modulo di propulsione si separerà dal lander; poi ... nucleo domestico e utenti extra: la guida Un anno di guerra in Ucraina :aggiornamenti di Wired sul ...AGI - Il Tar di Trento ha respinto, con tre distinti decreti, le richieste di sospensione cautelare dell'ordinanza di abbattimento di due esemplari di lupo presentate dai legali delle associazioni ...

Le vite sospese degli sfollati dopo gli incendi: "Quando potremo tornare a casa" Today.it

Il successo di Barbie aprirà la strada al Mattel Cinematic Universe: vediamo quali sono i prossimi film in produzione.Il giovane aveva chiesto del denaro ai genitori, soldi che gli sarebbero serviti per acquistare droga, ma al rifiuto aveva iniziato a inveire contro di loro ...