Donnalisi | perché si sono lasciati? Antonella spiega il motivo

(Di martedì 8 agosto 2023) Isida alcune settimane ormai, ma i fan non si rassegnano e indagano sui motivi della rottura Isidetti addio da alcune settimane ma i fan diFiordelisi e Edoardo Donnamaria sembrano non volersi rassegnare all’idea della separazione. Così continuano a fare domande all’ex gieffina sui motivi che l’hanno portata alla separazione da Donnamaria. Da qui la risposta diche durante una diretta hatoai suoi fan. Leggi anche–> Barbara D’Urso, prima novità dopo l’addio a Mediaset: inizia una nuova avventura La relazione non ha funzionato. Ecco, secondo, che ha replicato ad un fan che le ha chiesto se per amore si può ...

penso che il trattamento alla D'Urso sia stato un trattamento un po' troppo 'violento'. Non ...//t.co/DQOH6RRd88 #gfvip ##fiorde BlogTivvu.com (@blogtivvu) August 6, 2023... ##drojette pic.twitter.com/98q1mkZN6J Lilly (@sticazzibabe) August 6, 2023 Io continuo a credercilei ha sempre fatto del bene! 👸🏻 #fiorde #pic.twitter.... ma non faccio in tempo a entrare che vengo immediatamente cacciatoera sempre una room sul ... entro in un'altra room, popolata da duecento persone che avevano come hashtag #. Ho ...