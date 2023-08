Don Matteo 14 | Ecco Chi Sarà Il Nuovo Capitano!

(Di martedì 8 agosto 2023) Don14: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, smentendo le voci che circolavano con grande insistenza, hanno confermato che saranno nella quattordicesima stagione, per la gioia dei fan… La Rai ha confermato da tempo la quattordicesima edizione di Don, che vedrà ancora Raoul Bova come protagonista dopo l’addio di Terence Hill che non fece piacere ai telespettatori. Ora, però, arriva un’ottima notizia per tutti i fan della fiction, che potranno continuare a vedere i loro attori preferiti. Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta infatti sono stati riconfermati anche per questa quattordicesima stagione. Don14: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta confermano il loro ritorno! Don14 andrà in onda nel corso della prossima stagione televisiva e di conseguenza ci sono lavori in corso ...

Sarà il ministro delle Infrastrutture e TrasportiSalvini a rappresentare il governo il 14 agosto , a Genova, in occasione della quinta ... Lo spettacolo si intitola "'t forget to fly" e vedrà ...... alle 21, al Teatro Carlo Felice, il concerto in memoria delle vittime del Ponte Morandi ''t ...parte del vice presidente del consiglio dei ministri e ministro alle Infrastrutture e Trasporti...... il concerto ( locandina allegata ) in memoria delle vittime del Ponte Morandi "'t forget to ...parte del vice presidente del Consiglio dei Ministri e ministro alle Infrastrutture e Trasporti...

Don Matteo 14: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast Today.it

Come finisce Don Matteo 10, finale ultima puntata. Lia e Giulio si sposano Come finisce la storia tra il capitano Tommasi e Lia ...Sarà il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini a rappresentare il governo il 14 agosto, a Genova, in occasione della quinta commemorazione delle 43 vittime del crollo del Ponte Moran ...