DIsagio | devianza | microcriminalità | che fare? Dati e reati allarmanti

Leggi su ildenaro

(Di martedì 8 agosto 2023) di Samuele Ciambriello* Negli Istituti Penali per Minorenni in Campania al 31 luglio sono presenti 93 minori, rispettivamente: l’IPM di Nisida accoglie 59 detenuti, di cui 43 italiani e 16 stranieri, ed Airola 34 detenuti, 23 italiani e 11 stranieri. In Campania dei 93 detenuti minori, 49 hanno tra i 14-18 anni (29 italiani e 20 stranieri) 40 giovani adulti hanno tra i 18 e i 20 anni (33 italiani e 7 stranieri) e 4 detenuti italiani hanno un’età compresa tra i 22 e i 25 anni. Dei 93 minori e/o giovani adulti presenti negli Istituti Penitenziari della Campania il dato più allarmante riguarda i 35 minori accusati di omicidio volontario di cui 31 per tentato omicidio e 4 per omicidio consumato; 35 minori accusati dicontro il patrimonio: 25 per rapina e 20 per furto. In Italia a fine luglio in misura alternativa al carcere sono presenti nelle Comunità per Minori 902 ...