Diletta Leotta | ci siamo | e sulla Serie A che rivelazione

ha condiviso, inoltre, una scelta chiara per il nome della bimba in arrivo. Al momento, il nome scelto per la bambina diè ancora sconosciuto, sia ai fan della conduttrice che ...Se fosse una donna, per esempioo chi per lei, il medesimo atteggiamento creerebbe grande biasimo, polemica, forse perfino un'interrogazione parlamentare nonostante agosto. Perché ...Al sesto posto un altro volto noto della tv, la giornalistaormai prossima al parto, e Giulia Salemi al settimo posto. All'ottavo posto un nome a sorpresa, Marta Fascina , che è ...

Novita’ A Poltu Quatu: Apre Eden – Bonbonniere Per Serate Vista Mare Poltu Quatu, agosto 2023. Il mese di agosto apre con una novità per Poltu Quatu: arriva Eden-Bonbonniere per chi in Sardegna deside ...Diletta Leotta ha postato una seducente foto con il pancione su Instagram ed è stata travolta da una valanga d'insulti.