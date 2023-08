...davanti alla difesa cambi rapidamente fronte di gioco da una fascia all'altra con lanciquinto ...ruolo Capitolo mezz'ali Come sappiamo servono mezz'ali che coprano molto campo quindi con. ...Iscriviti subito " Segnarecalendario: il 7 e 8 ottobre torna a Milano il Wired Next Fest. ... la sua storia Arriva il film di Barbie: ecco tutto quello che c'è da sapere Laall'oro dell'...Abbiamo attraversato dii corridoi, per sbucare dall'altra parte dell'edificio" spiega Maria, ... Gli operai sono già al lavoro per la ricostruzione, qui cometetto della struttura principale, ...

Di corsa sul Monviso per più di cento chilometri Internazionale

La centomiglia del Monviso è una gara podistica che attraversa uno dei territori meno antropizzati dell’arco alpino, tra salamandre protette e montagne incantate. Leggi ...Sul litorale di Ostia un 35enne è morto trascinato a fondo dalle correnti di risacca che interessano il tratto di mare ...