Detenzione e spaccio di droga | arrestate 6 persone

(Di martedì 8 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Massafra, supportati da unità cinofile antidi Modugno, hanno eseguito nelle province di Taranto e Brindisi, un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Taranto, su richiesta della locale Procura, nei confronti di 6(4 in carcere, 2 agli arresti domiciliari), presunte responsabili die vendita di sostanze stupefacenti dei tipi cocaina, hashish e marjuana. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Taranto, è iniziata nel luglio 2021 ed ha consentito di caratterizzare l’attività criminosa di soggetti che, in concorso tra loro, hanno creato una fitta rete didi sostanze stupefacenti rivolta ad una vasta platea di acquirenti nel comune di Palagiano. Le ...

