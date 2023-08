Derby di Milano sul mercato per Taremi | il Tottenham sullo sfondo

Leggi su calcionews24

(Di martedì 8 agosto 2023) Sfida disotto la Madonnina tra Inter e Milan pere il Porto non abbassa la richiesta: sono 30 milioni Saràdi calciotra le milanesi per Mehdiè un obiettivo sia del Milan che dell'Inter, in cerca di un centravanti da settimane per completare la rosa. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Porto ha fissato il prezzo, lo stesso da settimane. Il club vuole 30 milioni per il giocatore, che è finito nel mirino anche del, se dovesse partire Kane, direzione Bayern Monaco, a sostituirlo dovrebbe essere l'iraniano.