Demiral monitorato anche da un altro club! Inter distante

(Di martedì 8 agosto 2023)è uno dei difensori monitorati dall’da almeno un anno,se la dirigenza fin qui non ha mai affondato il colpo. Il calciatore, però, piacea un’altra squadra di Serie A.CLUB – Merihè ormai un separato in casa con l’Atalanta, messo ai margini della rosa ed escluso da ogni amichevole. Il calciatore ha chiesto la cessione e verrà accontentato, ma il suo futuro ad oggi è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’lo segue da tempo, ma adessola Roma si è inserita sul giocatore, soprattutto dopo aver ceduto Roger Ibanez all’Al-Ahli.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

L'Inter sta monitorando Demiral per la difesa di Inzaghi, Marotta, infatti, attende l'occasione per concludere il colpo ...Detto che è stato un nome monitorato nel corso degli anni, l'Atalanta non ha mai effettuato nemmeno un sondaggio con gli Hammers, anche per una questione di stipendio. In più Demiral non accetta una ...