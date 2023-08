Demiral la scelta dell’Inter? Non l’unica idea in casa Atalanta – TS

(Di martedì 8 agosto 2023) L’è quella di completare il reparto di difesa trovando un centrale. La soluzione, secondo TuttoSport, potrebbe essere individuata indell’. DIFESA – Fra le situazioni che l’Inter deve ultimare sul mercato c’è anche quella legata alla difesa. I nerazzurri, infatti, pensano che l’ultimo tassello che manca per completare il reparto difensivo di Simone Inzaghi sia un centrale. Secondo TuttoSport Merihpotrebbe fare al caso giusto, considerando anche che il calciatore risulta essere fuori dal progetto dell’. Lo stesso, invece, non si potrebbe dire di Rafel Toloi, che risulta più difficilmente raggiungibile del suo compagno. Le voci di un interessamento della dirigenza nerazzurro per Duvan Zapata, per quanto riguarda il fronte attacco, ...

... i nerazzurri si concentreranno sul difensore centrale, con Merih(25) dell'Atalanta e Takehiro Tomiyasu (24) dell'Arsenal come principali indiziati (il giapponese è la prima, ma solo ...Dopo la partenza imminente di Palomino , vuole salutare anche, ormai fuori pertecnica dai piani di Gasperini. La formula preferita dai bergamaschi è quella della cessione a titolo ...... la primaè lo svizzero Yann Sommer. Fabrizio Biasin , giornalista di Libero , è intervenuto ... Sappiamo cheè stato attenzionato, ma non è per ora una priorità ". Nel caso in cui il ...

Mercato Inter: in attesa di conoscere gli sviluppi legati al reparto offensivo, i nerazzurri vorrebbero rinforzare la difesa con Demiral Gli intrecci di mercato tra Atalanta e Inter non potrebbero sof ...Scamacca vuole solo l’Inter e viceversa! Amore corrisposto quello tra l’attuale centravanti del West Ham e i nerazzurri. L’ex Sassuolo vuole tornare in Serie A. SCELTA NETTA – Gianluca Scamacca ha sce ...