Decreto omnibus | crollano le banche dopo la tassa sugli extraprofitti Milano la peggiore in Europa

(Di martedì 8 agosto 2023) Un prelievo del 40%maturati dalle. La norma arriva a sorpresa sul tavolo dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Il provvedimento, che entra nel cosiddettoAsset, è limitato al 2023 e prevede che gli introiti siano utilizzati per sostenere il taglio delle tasse e le spese per i mutui per l'acquisto della prima...

Leggi Anche, ok del Cdm: +20% delle licenze taxi e stop al tetto dei 240mila euro per i super esperti del Ponte sullo Stretto Tajani: 'Un aiuto per le famiglie' - Se Salvini l'ha ...Ilapprovato martedì sera dal Consiglio dei ministri è bocciato da Azione. La deputata Giulia Pastorella ne parla a, intervistata da Flavia Fratello. "Sono provvedimenti timidi, ...Il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) interviene asulle misure delvarato dal governo nell'ultimo Consiglio dei ministri. In particolare sul provvedimento arrivato più a sorpresa, vale a dire la tassazione del 40% degli extraprofitti ...

Le linee guida del provvedimento per calmierare le tariffe aeree sulle tratte nazionali puntano a «contenere» il funzionamento degli algoritmi delle compagnie e la profilazione degli utenti ...Il governo ha varato due decreti omnibus contenenti diverse misure che avranno un impatto su vari settori. Vediamo le principali novità: Ponte sullo stretto: La società concessionaria non avrà più lim ...