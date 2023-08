Decreto d' agosto | dal governo stangata agli extraprofitti delle banche

(Di martedì 8 agosto 2023) "L'innalzamento dei tassi della Bce ha portato a un innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c'è stato un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori e i ...

... disabili e anziani ultrasessantenni " spiega l' Inps in una nota " il- legge n. 48 del 4 ... " precisa l'Inps " saranno regolarmente corrisposte in data 27, avvalendosi della carta Rdc. ...Il governo deve intervenire al più presto, con unurgente da adottare prima di Ferragosto ...di euro solo sulla spesa per i rifornimenti di carburante in occasione del contro - esodo di",......lo stop all'isolamento per i positivi al Covid - 19 e il via libera alasset e al... 82023

Decreto omnibus agosto 2023, novità su caro voli, taxi e ponte sullo ... lentepubblica.it

Gli introiti, attesi nell'ordine di almeno 3 miliardi di euro, serviranno per sostenere le famiglie per il pagamento dei mutui per la prima casa e per il taglio delle tasse. Il provvedimento che vale ...Con il “decreto Omnibus”, approvato nel pomeriggio di ieri, lunedì 7 agosto, dal Cdm cade anche l’ultimo obbligo di legge legato al Covid, ovvero l’isolamento di cinque giorni per le persone positive.