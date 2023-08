Decreto asset | Magi +Europa | ' Il governo Meloni china la testa davanti alle corporazioni'

(Di martedì 8 agosto 2023) Non solo la tassa sugli extra - profitti delle banche, ilha anche fatto un passo indietro rispetto ai tassisti. Riccardo, segretario di, ne ha parlato. "Ilè ...

Non solo la tassa sugli extra - profitti delle banche, il governo Meloni ha anche fatto un passo indietro rispetto ai tassisti. Riccardo Magi, segretario di +Europa, ne ha parlato. "Ilè un insieme di misure dannose e raffazzonate e la conferma che questo governo china la testa di fronte ai tassisti e alle corporazioni varie". "La tassa sugli extraprofitti, non ...Ieri pomeriggio dopo un Consiglio dei ministri durato 3 ore, c'è stato il via libera del governo ale investimenti contente tra la varie misure anche quella di tassare gli extraprofitti delle banche . Sono passate solo poche ore da quel disco verde dei ministri che già l'economia, la ...Sul salario minimo Meloni vorrebbe incontrare le opposizioni venerdì a Palazzo Chigi... stop algoritmo e profilazione collegamenti isole Contro il caro - voli, nel dlvietata la ...

Decreto Asset e Investimenti: proroga Superbonus unifamiliari al 31 dicembre 2023

Si è svolta lunedì a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri n. 47, l'ultima prima della pausa estiva. Questi, alcuni dei principali provvedimenti presi dal governo. Taxi . Le città metro ...Il Governo aveva pensato di alzare i limiti elettromagnetici 5G, ma sembra aver fatto retromarcia sulla decisione. Scopri di più ...