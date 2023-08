De-risking e gallio | i rischi per la difesa e la sicurezza nazionale

(Di martedì 8 agosto 2023) Due metalli per semiconduttori, con un consumo globale complessivo stimato dall’industria di circa 800 tonnellate all’anno e con un crescente peso nelle tecnologie militari, digitali e green, sono entrati di prepotenza nella ‘guerra’ commerciale e tecnologica tra Stati Uniti e Cina, mentre l’industria già si prepara per affrontare le potenziali implicazioni dei nuovi controlli sulle esportazioni imposti da Pechino. A circa una settimana dall’entrata in vigore delle misure imposte dal ministero del Commercio cinese citando interessi di, come si leggeva nella nota pubblicata circa un mese fa, è ancora poco chiaro quali saranno le reali conseguenze sui mercati globali. O cosa sia necessario per ottenere la licenza o comportare un divieto, secondo quanto annunciato dal Ministero. Tuttavia, i produttori cinesi dovranno fornire ...

...gli interventi federali molto complessi per gestire una vera e propria strategia di de -. ... In contrasto, la produzione globale di, altro materiale critico e sottoposto a restrizione da ...Va riconosciuto che la Cina di Xi Jinping non reagisce al de -occidentale solo a parole . Anzi, sta lavorando attivamente per contrastarlo e conservare la ...nuove restrizioni cinesi su...... che, per ritorsione, aveva bloccato l'esportazione di materie prime come ile il germanio ... quello a cui stiamo assistendo è l'inizio di un processo di de -, cioè di riduzione del ...

La guerra dei microchip tra Pechino e l'Occidente Eco Internazionale

Il Dipartimento dell’Energia americano ha pubblicato la lista delle materie prime critiche per i fabbisogni energetici americani, sulla base di un report approfondito ...La monarchia del Golfo ha annunciato un investimento per un deposito di nickel: si tratta probabilmente di un game changer per l’industria globale ...