De Luca “Su Pnrr tagli e ritardi | escludere Regioni primo disastro”

(Di martedì 8 agosto 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Molti interventi di riqualificazione urbana e di assetto territoriale rischiano il blocco e la cancellazione. Il danno più grave per noi è ilo di una cinquantina tra ospedali e case di comunità. Non si comprende il criterio delle esclusioni. I nostri interventi erano tutti realizzabili entro il 2026?. E’ quanto sostiene Vincenzo De, presidente della Regione Campania, in una intervista al Corriere della Sera parlando di rimodulazione del. “Si ipotizza la copertura finanziaria con fondi dell’articolo 20, ma questi sono già da noi tutti impegnati nella nostra programmazione. Si apre un’incognita sul completamento del Policlinico di Caserta, e soprattutto diventa poco credibile la creazione di una rete di medicina territoriale diffusa e davvero efficace” continua De. “Onestà ...