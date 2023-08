De Laurentiis-Zielinski | è rottura dopo l’ultima proposta del presidente

...e che assumono i contorni di quella 'proposta indecente' paventata da Aurelio De, per la ... Sportitalia scrive anche che il Napoli è vicinissimo all'intesa con l'Al Ahli per. 'Il ...... che gettano benzina sul fuoco già ardente per via delle vicende legate a Piotre Victor ... mettendo ansia all'ambiente e forti dubbi sul prosieguo del progetto - De, facendo ......) e ben 30 milioni di euro ad Aurelio De: una somma anche superiore a quella che il patron della Società Sportiva Calcio Napoli aveva richiesto (25 milioni di euro). Piotr...

Zielinski, l'Al Ahli alza l'offerta: cifre clamorose. De Laurentiis ha detto sì AreaNapoli.it

L'agente del portoghese: "Ho comunicato a De Laurentiis che se dovesse arrivare un'eventuale proposta, chiederemo la cessione" ...Il Napoli, dopo aver preso Natan, pianifica il prossimo acquisto. De Laurentiis ha le idee chiare: pronta la strategia.