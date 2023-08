De Giuseppe | «Balogun prima scelta Mi dispiace per Lukaku»

Leggi su inter-news

(Di martedì 8 agosto 2023) L’Inter deve risolvere ancora i suoi problemi in attacco. Folarinè il primo nome, ne parla Alessandro Desu Sportitalia. SCELTE – Alessandro Detratta il futuro, ma non solo: «è stato laproprio di Ausilio per l’attacco. Un mercato al centesimo, si limano bonus e milioni di euro per pagare i giocatori il giusto.è lagiusta, mipere quello che sta facendo. Il centravanti perfetto era lui, la coppia con Lautaro Martinez era forte. Noi abbiamo la fortuna di avere El Toro, è l’attaccante più forte al mondo» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...