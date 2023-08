“De Angelis resterà capo comunicazione della Regione Lazio” | Rocca salva il collaboratore che ha “assolto” i neri per la strage di Bologna

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 agosto 2023) “Ho incontrato Marcello Deieri, in tarda serata, e dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzioneistituzionale in”. Così il governatore delFrancescoblinda il suo, ex parlamentare e giornalista con un passato nell’eversione di destra, finito al centro del ciclone per i suoi post su Facebook in cui ha negato le responsabilità neofasciste nelladidel 2 agosto 1980 (85 morti e oltre duecento feriti), scrivendo di avere la “certezza” dell’estraneità di Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, i tre terroristicondannati in via definitiva per ...