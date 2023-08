De Angelis chiede scusa ma non si dimette Rocca | Meloni non era felice

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 8 agosto 2023) Marcello Desi èto, ma non ha dato le sue dimissioni. Il responsabile istituzionale della comunicazione della Regione Lazio è finito nella bufera per le sue affermazioni sulla strage di Bologna di cui ha sconfessato la matrice neofascista dichiarando innocenti Mambro, Fioravanti e Ciavardini. Il post su Facebook in cui faceva queste affermazioni ha scatenato le critiche. Così, il diretto interessato ha scritto nuovamente sul social, il 7 agosto, spiegando: "Intendormi con quelli - e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine - a cui ho provocato disagi, trascinandoli in una situazione che ha assunto dimensioni per me inimmaginabili".