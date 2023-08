Damiano David e Martina Taglienti sono in vacanza insieme. La foto pubblicata da Victoria alimenta il gossip

(Di martedì 8 agosto 2023) Dopo la rottura, per Giorgia Soleri eè iniziata una nuova vita. Le tavolate d'estate non posmancare e proprio nelle ultime ore, il frontman dei Maneskin, è stato...

Nel post pubblicato su Instagram,, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio hanno voluto offrire un'anteprima di pochissimi secondi del brano, che dovrebbe essere prodotto ...Un video su Instagram fa ascoltare pochi secondi del riff della canzone e la voce diche canta la frase titolo del brano. Solo questo è ciò che per ora si ha del nuovo singolo in uscita ...Il cantante e la modella, già sorpresi a baciarsi in discoteca, sono stati fotografati l'uno accanto all'altra dalla batterista dei Maneskin, amica di ...

La prima foto social di Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti, sono in vacanza insieme Fanpage.it

Dopo la rottura, per Giorgia Soleri e Damiano David è iniziata una nuova vita. Le tavolate d'estate non possono mancare e proprio nelle ultime ore, il frontman dei Maneskin, è ...Una sorpresa che farà impazzire tutti i fan dei Måneskin: la band ha appena annunciato via social l’uscita di un nuovo singolo, Honey (Are U Coming).